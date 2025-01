Davide Frattesi vuole tornare alla Roma e l'Inter è particolarmente infastidita. Non sarà un titolare inamovibile, ma Inzaghi lo considera fondamentale e poi, proprio in questo momento, lì nel mezzo sono contati. Come spiega la Gazzetta dello Sport, c'è tutto per arrivare al muro contro muro. Anche perché i giallorossi sembrano non volersi neppure avvicinare ai 45 milioni legittimamente chiesti da Marotta.

"Al momento, al netto delle dichiarazioni ufficiali di Ranieri, a Trigoria lavorano a fari spenti per l’offerta ufficiale che ancora manca: il ds Florent Ghisolfi fa sponda con l’agente Giuseppe Riso, il cui agitarsi per portare via Frattesi subito non ha certo fatto felice l’Inter - si legge -. Il club di Oaktree si sarebbe volentieri risparmiato un caso proprio ora: la stagione può ancora prendere una piega o l’altra, il confine tra polvere e altare è sottile".

Con Calhanoglu e Mkhitaryan fuori, non è pensabile che l'Inter lasci andare un centrocampista a cuor leggero. Anche perché, pure in caso di nuovo arrivo a sopperire all'addio di Frattesi, l'ultimo acquisto non potrebbe essere inserito in lista Uefa. Di conseguenza, Inzaghi sarebbe sotto numero in mediana per le decisive gare di Champions contro Sparta Praga (22 gennaio) e Monaco (29).

Restando al campo, Frattesi potrebbe avere presto una nuova chance dal 1': più contro l'Empoli domenica che domani contro il Bologna. Nel frattempo, se da un lato il suo impatto non sembra più efficace come quello di un tempo, dall'altro continua ad allenarsi al massimo ad Appiano. E non c'è stata alcuna richiesta al club di lasciarlo andare. "In generale, se l’Inter potrebbe venire incontro ai giallorossi sulla formula (prestito oneroso con obbligo di riscatto), c’è al momento una netta chiusura a eventuali contropartite che farebbero scendere il prezzo - spiega la rosea -. Bryan Cristante sulla tratta opposta Roma-Milano sarebbe, quindi, solo un prestito separato, costruito per colmare il buco nerazzurro a centrocampo per sei mesi. Poi a giugno l’Inter tornerà a investire anche in mezzo, con un pensiero stupendo, il gioiellino Nico Paz fa brillare gli occhi in tanti a Milano".