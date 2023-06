La Gazzetta dello Sport parla di Inter 'caldissima' per Davide Frattesi, l'uomo al centro di una corsa di mercato tutta italiana che al momento vede proprio i nerazzurri in pole positon davanti a Juve, Roma e Milan. Beppe Marotta ha già trovato un'intesa di massima con l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali: 35 milioni di euro di prestito oneroso con obbligo di riscatto, incluso Samuele Mulattieri, valutato 5. Dal canto suo, il centrocampista del Sassuolo, grande protagonista nelle due gare della Nazionale italiana in Nations League, non ha mai parlato direttamente della possibile destinazione milanese come prossimo passo nella sua giovane carriera, ma nei giorni scorsi a Coverciano ha sparpagliato indizi da leggere con attenzione, secondo la rosea. Il primo: "So che un giorno andrò in un altro campionato, ma ora devo crescere in Italia". Il secondo: "Nella mia scelta sarà importante anche il gioco del club. Per me è meglio un centrocampo a tre dove serve una mezzala". Il terzo e ultimo: "Barella è sempre stato un mio punto di riferimento, il migliore nelle incursioni. Prima lo studiavo a video, ora lo vedo da vicino".

Insomma, tre indizi fanno una prova. "Vedere Frattesi vicino a Barella è il progetto ideale dell’Inter, e in quel centrocampo a tre di cui parla Davide, Inzaghi avrebbe due formidabili incursori, per un 3-5-2 ancora più verticale. Anzi, molto più verticale. Il mercato dirà, intanto i due una partita insieme l’hanno già giocata negli ultimi quattro giorni: 76’ giovedì con la Spagna, 15’ ieri compreso il maxi recupero. E non si può dire che si siano trovati male", la chiosa del pezzo.

