Franck Kessie rivuole Milano e, soprattutto, vuole l’Inter. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport, che parla di interesse reciproco testimoniato anche dalle telefonate continue con Hakan Calhanoglu, suo amico ed ex compagno di squadra ai tempi del Milan. "Qualcosa cova, ben oltre le loro telefonate: così l’Inter fiuta l’affare, nonostante ci siano dei problemi oggettivi da superare - spiega la rosea -. Il primo è il posto da trovargli in mezzo, dove però sono cominciate le grandi manovre per trovare squadra a Marcelo Brozovic, che dal post-Mondiale non è più lui. Indipendentemente dalla possibilità di ricostruire lo scambio sull’asse Milano-Barcellona con lo stesso Kessie, già sfiorato a gennaio, Brozo non è per nulla sicuro di rimanere in nerazzurro".