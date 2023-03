Intanto bisogna centrare i quarti di Champions League e anche questo farà tutta la differenza del mondo, per il club e i giocatori. Tra gli elementi in scadenza c'è Edin Dzeko . Già prima di Natale la dirigenza si è mossa per capire se ci sono margini per un accordo, ma al momento le parti sono ferme alle chiacchierate di gennaio e c'è una chiara distanza. L'attaccante vuole un biennale, il club offre un anno. Appuntamento in primavera per un aggiornamento, ma non in tempi stretti e Dzeko pensa anche a una possibile avventura negli Stati Uniti .

Sono a un momento di stop le trattative per i rinnovi dei contratti in scadenza alla fine della stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , se ne parlerà soltanto a fine stagione. Troppo delicato il momento della stagione che si sta vivendo, ragion per cui la soceità ha rimandato tutto a quando saranno più chiare le strategie future.

Da qui, l'ipotesi di riempire la casella con un nome che torna d'attualità: Gianluca Scamacca. In Premier League non sta andando benissimo. "Marotta e Ausilio hanno valutato attentamente il suo profilo nella scorsa stagione, ma l’Inter non poteva investire forte come ha fatto il West Ham e come desiderava il Sassuolo. Però ci potrebbero essere margini per tornare alla carica la prossima estate, magari puntando a un prestito oneroso e sfruttando il desiderio del giocatore di tornare in Italia", scrive la rosea.

In bilico in attacco è anche Correa, che finora non ha dimostrato a pieno il proprio valore.