Oltre alle assenze forzate di Lukaku e D'Ambrosio, entrambi infortunati, Inzaghi e l'Inter nel derby d'Italia di domani sera contro la Juventus potrebbero dover fare a meno anche di Bastoni, rimasto fuori dalla seduta di rifinitura di questa mattina a causa di un attacco influenzale. Secondo gli aggiornamenti che arrivano dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport, il centrale azzurro è in dubbio per la sfida dell'Allianz Stadium e il suo posto in difesa potrebbe essere preso da Acerbi, che completerebbe il reparto con Skriniar e De Vrij davanti a Onana tra i pali.