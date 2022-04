Archiviata la gioia per il derby vinto e per la finale di Coppa Italia conquistata, l'Inter è tornata al lavoro quest'oggi ad Appiano Gentile per iniziare a preparare il match di sabato in campionato contro la Roma. Lavoro a parte per i titolari del derby, tra cui Alessandro Bastoni che è uscito soltanto per crampi e sarà a disposizione. A rischio invece Arturo Vidal, che è entrato nel finale del derby: stando alla Gazzetta dello Sport, il cileno si è procurato una distorsione alla caviglia che lo tiene in dubbio ('regalo' di Theo Hernandez nel finale di match). Oggi il cileno ha fatto un lavoro differenziato, la situazione andrà valutata giorno per giorno.