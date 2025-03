L'ennesima tegola arriva poco prima dell'ora di pranzo: per Dimarco il problema si è rivelato più grave del previsto. Non solo contrattura, come inizialmente comunicato, ma vero e proprio risentimento ai flessori della coscia destra.

Secondo la Gazzetta dello Sport, questo problema terrà fuori il mancino fino alla sosta, con una flebile speranza di recupero per il match con l’Atalanta. E allora, di fatto, Inzaghi domani sera avrà a disposizione un solo esterno sui cinque in organico, ovvero Dumfries.

Tutta da decifrare la squadra che scenderà in campo al De Kuip di Rotterdam. Contro il Feyenoord, sembra scartata l'idea di passare alla difesa a quattro, almeno non dall'inizio. Stando a quanto riferisce oggi la rosea, si sta valutando lo spostamento di Bastoni nel ruolo di quinto a sinistra, lasciando Dumfries sull'altra corsia, rimanendo col 3-5-2 solito.

L'alternativa, vista già a Napoli nel secondo tempo, prevede Pavard alto a destra e Dumfries traslocato a sinistra. Meno probabile vedere Frattesi a destra (in quella zona è stato testato in allenamento la scorsa settimana) e ancora Dumfries sulla fascia mancina.

