Sono i giorni di Federico Dimarco, autore di un gol che è già negli annali del calcio contro il Frosinone. E conta davvero poco - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - se la traiettoria sia venuta fuori volontariamente o in modo casuale.

"Questo tiro parte da Porta Romana, passa per Interello, Ascoli, Empoli, Sion, Parma, Verona e arriva nello stadio dei miei sogni", ha scritto su Instagram dopo la partita. Ora è in Nazionale, è partito subito e non ha nemmeno avuto il tempo di godersi la magia. La crescita è sotto gli occhi di tutti: da buon prospetto parcheggiato un po' ovunque a titolare in finale di Champions e in azzurro. Da oltre un anno si occupa della sua immagine Roc Nation, l’agenzia americana fondata da Jay Z, il re dei rapper marito di Beyoncé: segno evidente del livello raggiunto.

Il messaggio di Steven Zhang è arrivato puntuale dalla Cina, dopo quello per gli auguri per in suoi 26 anni. E il rinnovo è già fatto: ingaggio che sale a 4 milioni fino al 2028.

