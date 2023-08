I soldi risparmiati per l'attaccante, Marko Arnautovic è costato 10 milioni di euro totali di cartellino, e il fatto di non dover riscattare l’anno venturo Lazar Samardzic per 16 mln, permette all'Inter di avere un gruzzoletto di una quindicina di milioni da investire sul sesto difensore.

Secondo la Gazzetta dello Sport, è molto difficile che quest'ultimo sia arruolato per la gara di sabato con il Monza, anche perché il club è al solito bivio: prendere un prospetto da far crescere o un profilo già pronto all’uso? A metà strada, chiosa la rosea, c'è quel Trevoh Chalobah, 24enne del Chelsea, per cui il filo coi Blues non si è mai spezzato.