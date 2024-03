Non è passato inosservato il ritorno di Massimo Moratti ad Appiano Gentile. Nella giornata di ieri l'ex storico presidente dell'Inter è stato circa due ore nel centro sportivo nerazzurro, dove ha potuto respirare di nuovo l'aria interista e riaprire il cassetto dei ricordi a 10 anni dall'ultima volta. La Gazzetta dello Sport ripercorre la speciale giornata di Moratti alla Pinetina: il numero uno dell'anno del Triplete è stato salutato da tutti i giocatori, "anche se non ce n’è più neppure uno che è lì perché da lui scelto - si legge sulla rosea -. Eppure è sembrato tutto normale, tutto naturale. Come l’abbraccio con il capitano nerazzurro, Lautaro. Perché tutti sanno bene chi è stato e che cosa ha rappresentato Moratti per l’Inter".

Un concetto che ha ben chiaro anche l'attuale presidente nerazzurro Steven Zhang, che nonostante la distanza ha voluto fare gli onori di casa. Tra lui e Moratti c'è stata una videochiamata condita da uno scambio di saluti e dai complimenti dell'ex patron a Steven sia per il rendimento della squadra e sia per il miglioramento delle strutture di Appiano. "È apparso molto emozionato, avrebbe voluto assistere a tutto l’allenamento, ma il meteo non era dei migliori e così si è limitato a una piccola uscita verso il campo" prosegue la rosea nel suo racconto, aggiungendo poi che è andato in scena anche il pranzo con tutta la dirigenza: presenti l’a.d. Beppe Marotta, il direttore sportivo Piero Ausilio, il vicepresidente Javier Zanetti e l’avvocato Angelo Capellini. A tavola si è poi unito anche Simone Inzaghi: anche lui ha ricevuto i complimenti per il rendimento e per il gioco espresso in quest'annata.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!