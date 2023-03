Gli episodi avvenuti in Inter-Juventus non smettono di far discutere. Come riportato da Gazzetta.it, il club nerazzurro ha deciso di fare ricorso contro la squalifica di due turni che il Giudice Sportivo ha comminato a Danilo D'Ambrosio, espulso dopo il fischio finale in seguito a un alterco con Leandro Paredes. Secondo il club nerazzurro è evidente la disparità di trattamento rispetto all'argentino, che ha rimediato una sola giornata di stop contro le due del nerazzurro.