Nella giornata di ieri, conferma la Gazzetta dello Sport, in Sudaemrica è suonato il secondo campanello d'allarme per l'Inter: dopo la mancata convocazione di Alexis Sanchez contro l'Uruguay, Simone Inzaghi ha incassato un'altra notizia negativa del problema muscolare che ha costretto Juan Cuadrado ad alzare bandiera bianca nell’intervallo della partita tra la sua Colombia e il Venezuela. Un problema fisico che, dopo un primo raffronto tra lo staff medico nerazzurro e i colleghi Cafeteros, "non sembra grave ma comunque ha agitato le ultime ore del tecnico dell’Inter", si legge sulla rosea.

Nelle prossime ore si deciderà se il giocatore volerà in Cile per assistere al match di martedì contro i padroni di casa o se, come spera il club milanese, rientrerà subito in Italia per provare a recuperare in tempo in vista del derby di sabato.