Il Lukaku che si è visto a Monza è un problema per l'Inter, sottolinea la Gazzetta dello Sport. Dopo una prestazione incoraggiante contro il Napoli, sabato scorso il belga ha registrato un passo indietro inaspettato, al punto da portare nuovamente a dubitare su una condizione fisica lontanissima dal top: secondo quanto raccontano i colleghi della rosea, durante la prima partita del 2023, Big Rom ha accusato una lieve infiammazione del tendine, un problema che non preoccupa ma che è stato vissuto dal mondo nerazzurro come un piccolo allarme nel percorso di recupero che è stato molto accidentato. E' normale, di fronte a questo scenario, che la società, delusa al pari di Simone Inzaghi, si riservi di fare delle valutazioni in ottica futura. "se Lukaku è questo, o meglio se continuerà a essere questo, non ci può essere certezza alcuna sul futuro. E dunque anche sulla prospettiva di un rinnovo del prestito a fine stagione con il Chelsea", si legge nel pezzo. Dove viene portato alla luce un particolare della gara dell'U-Power Stadium che forse è sfuggito: Lukaku non è entrato in campo con i compagni della panchina per il riscaldamento, lo ha fatto quando gli altri erano sul terreno di gioco già da 15 minuti, solo dopo aver completato le sedute, estremamente laboriose, di massaggi necessari.