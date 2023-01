Sarà Lautaro Martinez a indossare la fascia da capitano contro la Cremonese. Come riportato da Gazzetta.it, con Milan Skriniar squalificato e con Marcelo Broazovic e Samir Handanovic ancora alle prese con acciacchi fisici, sarà il Toro a indossare i galloni da capitano. Non si tratta di una novità assoluta, l’attaccante argentino era sceso in campo con la fascia al braccio già contro il Bayern Monaco lo scorso 1 novembre e anche lunedì, dopo l’espulsione di Skriniar, era stato lui a ereditarla. Le 208 presenze con la maglia nerazzurra rendono infatti Lautaro il più anziano tra i calciatori in campo, ammesso che Simone Inzaghi non decida di affidarsi a Danilo D’Ambrosio dal 1’.