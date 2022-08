Dopo le indiscrezioni di oggi arrivate da Oltremanica, anche la Gazzetta dello Sport sposa la linea dei colleghi inglesi: il Chelsea non è intenzionato a mettere da parte l'idea Cesare Casadei. Sebbene non sia ancora arrivato il rilancio dei Blues dopo il 'no' incassato dall'Inter dopo la prima proposta avanzata di 8 milioni di euro, il Chelsea potrebbe prepararsi al rilancio da sganciare nei prossimi giorni. I londinesi "stanno studiando le mosse prima di affondare nuovamente il colpo" si legge sulle colonne online della Rosea. L'Inter chiede 20 milioni e vorrebbe non perdere definitivamente il giovane centrocampista, motivo che spinge la dirigenza nerazzurra ad insistere per la recompra.