L'Inter si è rassegnata a sacrificare Valentin Carboni. Secondo la Gazzetta dello Sport, nonostante l'iniziale volontà di non perdere il controllo del talento argentino, i dirigenti nerazzurri adesso sono entrati nell'ordine di idee di cedere Carboni per fare cassa, utile sia per il mercato in entrata che per l'obiettivo del pareggio di bilancio fissato da Oaktree per i prossimi mesi.

Su di lui la Fiorentina di Palladino e l'Atalanta, ma non solo: occhio soprattutto alla Premier League. Peraltro, Carboni - secondo la rosea - resterà nella lista definitiva dei convocati di Scaloni per l'imminente Coppa America. L'Inter lo valuta 30 milioni e la speranza è che proprio la coppa con l'Argentina ne aumenti il valore di mercato. Stesso discorso per Denzel Dumfries con l'Europeo.

Ovviamente, il primo obiettivo per l'attacco è Albert Gudmundsson, con un'accelerata prevista dopo l'addio di Arnautovic e la cessione di chi è sul mercato. L'islandese piace perché relativamente giovane, solido fisicamente, con esperienza internazionale (37 presenze e 10 gol con l'Islanda), in grado di fare la differenza e anche duttile, potendo muoversi da seconda punta, da trequartista ma pure da mezzala. Con il Genoa c'è in ballo anche Martinez e non è da escludere un'operazione doppia, con l'affare Gudmundsson portato avanti con le stesse modalità con cui i nerazzurri presero Frattesi dal Sassuolo un anno fa.

Attenzione però a un particolare: Gudmundsson è appena stato rinviato a giudizio in patria per molestia sessuale e il rischio incriminazione potrebbe cambiare le carte in tavola.