Niente Verona per Hakan Calhanoglu. Gli approfondimenti medici previsti inizialmente per ieri, saranno effettuati oggi e chiariranno definitivamente il percorso di rientro del regista, ma la Gazzetta dello Sport già esclude il suo impiego nel match di sabato pomeriggio al Bentegodi.

Secondo li giornale, se i controlli di oggi confermeranno quanto emerso dai primi esami, Inzaghi potrebbe riavere a disposizione Calha per martedì, in occasione della sfida con il Lipsia in Champions. Dunque: o Lipsia o Fiorentina al Franchi il prossimo 1° dicembre. Non prima, a meno di clamorosi colpi di scena.

Il tecnico nerazzurro - si legge - da questo pomeriggio potrà lavorare con tutto il gruppo: ad Appiano si rivedranno Lautaro, Taremi, De Vrij, Dumfries, Asllani e Buchanan. Allenamento al pomeriggio proprio per favorire il ritorno degli ultimi nazionali, domani rifinitura al mattino e poi partenza per Verona.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!