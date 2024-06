Hakan Calhanoglu vuole restare all'Inter e l'Inter se lo tiene stretto. In mezzo alle tante indiscrezioni su un possibile passaggio al Bayern Monaco, il turco ieri ci ha messo la faccia con un vero e proprio comunicato social nel quale ribadisce la sua idea di restare a Milano e continuare a vincere in nerazzurro.

Un'uscita pubblica arrivata - come racconta la Gazzetta dello Sport - dopo un contatto con la società. E non solo. Bastoni, dopo un confronto con gli interisti in Nazionale, ha chiamato direttamente Calhanoglu che ha spiegato la situazione: si è detto lusingato dall'interesse del Bayern, ma ha confermato la sua voglia di restare in maglia nerazzurra. Una telefonata che, probabilmente, è servita al turco a chiarirsi definitivamente le idee. Poi è arrivato il chiarimento con Piero Ausilio, propedeutico al messaggio social.

Tranquillizzato anche Inzaghi, che non aveva sentori di rottura. Ora la storia sembra finita. Con buona pace del Bayern. E dell'agente Gordon Stipic, che pure aveva incontrato due volte il club tedesco tenendo aperto il canale di comunicazione - ricorda la Gazzetta -. Calha ha capito che la storia stava sfuggendo di mano e ha messo il punto ancora prima di una possibile offerta dalla Baviera all'Inter.