Dopo Palacios, anche Tajon Buchanan potrebbe lasciare l'Inter in questo mercato di gennaio. Il club nerazzurro riflette sul prestito del canadese che ha bisogno di giocare con continuità dopo il lungo stop dovuto all'infortunio patito in estate.

E le richieste non mancano, come spiega la Gazzetta dello Sport: si parla di Bologna, Udinese, Fiorentina e Monza per restare in Serie A, ma hanno preso informazioni pure Ajax e Villarreal.

Per l'ex Club Brugge, finora, solo una partita da titolare, quella di Coppa Italia contro l'Udinese, e rari spezzoni qua e là. Jesse Marsch, ct del Canada, ha confessato di recente: "Ho parlato con Tajon, vuole andare in prestito per giocare e penso che l’Inter stia lavorando in questo senso". Me per la rosea la realtà è più complessa: "Perché se da una parte un prestito consentirebbe a Buchanan di maturare altrove per poi giocarsi le proprie carte in nerazzurro, dall’altra occorre garantire a Inzaghi quella profondità della rosa sulla base della quale è stata costruita l’Inter di questa stagione - si legge -. E la partenza di Palacios in questo senso può incidere: nel gioco delle coppie di Simone, infatti, Carlos Augusto è destinato a ricoprire sempre più spesso il ruolo di vice Bastoni e sulla fascia servirà nuova benzina. Ecco perché l’Inter si guarda intorno: se Buchanan dovesse salutare, occhio al romanista Zalewski".