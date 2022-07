L'incontro di oggi tra Inter e Torino può decidere il futuro di Gleison Bremer. L'accordo tra Bayern e Juventus per De Ligt cambia un po' le carte in tavola, secondo La Gazzetta dello Sport. Perché Skriniar-PSG non è ancora un discorso completato e c'è quindi meno disponibilità economica rispetto ai bianconeri che offrirebbero 35 milioni (più 5 di bonus) alla società e un quinquennale a cifre più alte al difensore.