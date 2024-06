Hakan Calhanoglu resterà a Milano, per la gioia di Inzaghi e non solo. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport oggi in edicola mentre 'smonta' e contestualizza le voci di mercato rimbalzate ieri tra Germania e Turchia che vorrebbero il Bayern Monaco vicino al centrocampista dell'Inter. La prova è da ricercare in quanto avvenuto un mese fa, quando il club bavarese ha bussato alla porta per Calha con l'obiettivo di capire i margini per una possibile trattativa sia con l'agente del giocatore sia con la dirigenza interista.

Non c'è mai stata un'offerta ufficiale, viene precisato, ma si può parlare di una concreta manifestazione di interesse. "La risposta dell'Inter è stata ferma, secca: Calha non è in vendita" scrive la rosea che parla quindi di "fine ancor prima dell'inizio", aggiungendo che in casa Inter non si ha alcun sentore di un nuovo possibile affondo del Bayern.

