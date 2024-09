Intervento perfettamente riuscito. Come ha informato ieri l'Inter, tutto ok per Nicolò Barella, operato ieri in endoscopico ai seni paranasali per sinusite presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

Quando tornerà a disposizione di Inzaghi? Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il rientro in gruppo del centrocampista è previsto per la prossima settimana. Barella salterà il doppio impegno di Nations League con l’Italia di Spalletti, che non lo ha convocato in accordo con l’Inter.

Ora - come specificato dallo stesso club nerazzurro - Barella osserverà qualche giorno di riposo prima di riprendere gli allenamenti con il gruppo la prossima settimana. Dovrebbe già esserci contro il Monza.