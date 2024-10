Un dubbio che probabilmente qualunque allenatore vorrebbe avere: chi mandare in campo tra Nicolò Barella e Davide Frattesi domani contro la Roma? Questo, secondo la Gazzetta dello Sport, è l'unico ballottaggio per l'undici titolare per la sfida dell'Olimpico. Bisogna anche guardare in prospettiva alla gara di mercoledì in Champions contro lo Young Boys e alla supersfida con la Juventus di domenica 27 a San Siro. Lo snodo è delicato e Simone Inzaghi è chiamato a gestire i suoi uomini nell’arco di questa settimana. La sensazione è che la decisione arriverà solo nell'immediatezza della partita.

Quel che è certo, si legge, è che Barella troverà spazio in tutte e tre le partite: smaltito il problema muscolare alla coscia che lo aveva fermato nel derby, lo sprint ad Appiano durante la sosta era finalizzato al rientro per la ripresa. La presenza di un Frattesi particolarmente caldo però può aiutare Inzaghi a gestire al meglio il rientro del numero 23, assente da un mese; magari procedendo per gradi con un'alternanza tra campo e panchina nelle prossime tre gare. "Anche perché - si legge - il turnover toccherà tutto il reparto, ed è difficile pensare che Inzaghi possa rivoluzionare tutto il centrocampo tra una partita e l’altra: se Piotr Zielinski recupererà in tempo per mercoledì, a Berna è destinato a far rifiatare Henrikh Mkhitaryan. Sempre in Champions, poi, Kristjan Asllani potrebbe dare il cambio a Hakan Calhanoglu", sempre se il nazionale albanese assorbirà in tempo il problema al ginocchio che lo costringerà a saltare il match di domani.

