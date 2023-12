Sostituire oggi in campo Lautaro Martinez è una missione difficile per tutti. Contro il Lecce è toccato a Nicolò Barella ereditare la fascia da capitano e trascinare, anche con un gol, l'Inter verso la vittoria. Proprio come il Toro, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sono stati contatti con l'entourage del centrocampista e entrambe le parti vogliono prolungare il contratto in scadenza nel 2026, per mandare anche un chiaro messaggio alle big d'Europa, pronte a bussare alla porta della dirigenza nerazzurra nella prossima estate.

La volontà di Barella è quella di continuare a respingere i corteggiamenti e blindare il suo legame con i colori nerazzurri. La trattativa per il rinnovo di Lautaro sembra essere più avanti, ma anche il prolungamento di Nicolò è dietro l'angolo.