Henrikh Mkhitaryan, problem solver dalla panchina contro il Sassuolo, potrebbe essere un'arma tattica dal 1' mercoledì in Champions League in casa del Barcellona. L'opzione di schierare l'armeno dietro un'unica punta, ovvero Lautaro Martinez, è un’opzione che Simone Inzaghi tiene in considerazione e che non sarebbe estemporanea, perché per già due volte è stato vicino a metterla in pratica. La prima, evidenzia la Gazzetta dello Sport, proprio una settimana fa, quando era in dubbio la presenza del Toro, la seconda, giusto a Reggio Emilia, quando lo stesso allenatore ha confessato di aver avuto la tentazione di far riposare per qualche minuto uno dei due attaccanti ottica Camp Nou.