La trattativa tra Inter e Arsenal per Folarin Balogun si annuncia tutt’altro che facile, in più, fa notare la Gazzetta dello Sport, il club di Zhang deve prendere un indirizzo definitivo e deciso su che attaccante puntare per completare il reparto. Sabato gli uomini di mercato nerazzurri, l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio, si sono soffermati fino a tarda sera ad Appiano con Simone Inzaghi per parlare del tema più scottante in questa fase del mercato, mettendo sul tavolo le loro posizioni ormai note: se il tecnico vuole un profilo “fatto e finito” come Beto dell’Udinese, Taremi del Porto e, soprattutto, Morata dell’Atletico, la dirigenza vuole puntare tutto sullo statunitense che è tutt'altro che un nove classico.

In queste settimane, la dirigenza ha sempre tenuto contatti diplomatici con i Gunners, anche quando tenevano alta l’asticella a 50 milioni di euro. Adesso, invece, in Viale della Liberazione tutti sono convinti che la cifra si possa abbassare: per questo, si legge sulla rosea, in settimana la somma accantonata dall’Inter si trasformerà in offerta formale da 30 milioni che diventano 35 coi bonus e ampia percentuale sulla rivendita. Quest’ultimo non è un dato secondario perché il ragazzo per i dirigenti è una prossima plusvalenza (quasi) sicura. Lo ha capito anche il Lens, che ha visto Folarin segnare 22 gol nell’ultima stagione in prestito al Reims e che ora lo vorrebbero al posto di Openda, ceduto al Lipsia per 38 milioni. "L’Arsenal, che cerca solo il migliore offerente, sa però che Balogun spinge solo da un lato: il Lens al momento non lo stuzzica, mentre l’Inter fa sognare. Ispira sui social e pure nella realtà", la chiosa del pezzo.

