Nuovi aggiornamenti relarivi al possibile arrivo di Balogun in nerazzurro. I dirigenti dell'Inter sono intrigati dall'affare, hanno nuovamente intensificato i contatti con l'Arsenal per avere l'americano dal gol facile e lo vedono come un grande investimento che in futuro produrrà una plusvalenza "certa". Secondo Gazzetta.it, Inzaghi vorrebbe uno tra Taremi e Morata, ma averne due sarà complicato. "Possibile solo se sarà ceduto (non prestato...) Correa. Il Tucu finora ha avuto interessamenti o sondaggi, ma non offerte dall'Arabia e richieste di prestito dall'Europa", scrive il sito della rosea.

Nel frattempo Arteta ha escluso di nuovo Balogun dal test di Community Shield contro il City di oggi: nemmeno panchina per il centravanti classe 2001.