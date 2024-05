Gudmundsson resta il primo nome della lista per rinforzare il reparto avanzato della prossima stagione, ma attenzione alle possibili alternative all'islandese. Una di queste - secondo la Gazzetta dello Sport - è Dodi Lukebakio, 26enne belga reduce da una stagione deludente nel Siviglia (5 reti e 1 assist in 34 presenze).

Lukebakio è un profilo che all'Inter piace da tempo e se ne era già parlato subito dopo la retrocessione dell'Hertha Berlino, ex squadra del belga. Alto 187 centimetri, sa svariare su tutto il fronte d'attacco con abilità nel saltare l'uomo e rapidità. L'operazione sarebbe decisamente meno onerosa rispetto a quella di Gudmundsson, per il quale il Genoa chiede non meno di 30 milioni: Lukebakio costa circa 12 milioni e nell'operazione rientrerebbe Lucien Agoume, considerando che il Siviglia ha il diritto di riscatto a 8 milioni. Attualmente il belga guadagna 1,5 milioni a stagione.