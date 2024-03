C'è la fila davanti alla porta del Barcellona per Mikayil Fayé, difensore senegalese classe 2004 della squadra B dei blaugrana, con il Manchester United davanti a tutte le contendenti. Scout del club inglese, secondo il Daily Mail, hanno potuto ammirare dal vivo il suo gran gol segnato con una botta di potenza da quasi 30 metri al debutto con la Nazionale Under 19 del suo Paese nel match contro il Gabon.

I Red Devils, però, non sono soli nella corsa al ragazzo giunto l'anno scorso in Catalogna dal club croato del Kustosija: anche Bayer Leverkusen e Inter, secondo il tabloid britannico, stanno monitorando il ragazzo valutato dal Barça 30 milioni di euro e per il quale ha rifiutato a gennaio una proposta del Nizza da 15 milioni.

