L'Inter non ha mai perso l'interesse per il difensore svedese del Manchester United Victor Lindelof, che in questa stagione ha avuto pochi spazi da titolare con Erik ten Hag che lo ha schierato dal primo minuto soltanto in cinque occasioni in Premier League, scavalcato nelle gerarchie da Raphael Varane e da Lisandro Martinez. Secondo il tabloid The Sun, i nerazzurri potrebbero approfittare della volontà del giocatore di ritagliarsi più spazio: l'Inter sa che un'offerta vicina ai 31 milioni di sterline i Red Devils potrebbero vacillare e decidere di far partire il proprio centrale che rappresenterebbe così l'alternativa per colmare prontamente il vuoto che andrà a lasciare Milan Skriniar.