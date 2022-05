Ancora indiscrezioni sul futuro di Ivan Perisic che dopo aver ricevuto la nuova proposta al rialzo dell'Inter e per la quale, come spiegato nelle scorse ore da Sky, dovrà inoltrare al club di Viale della Liberazione una risposta intorno a inizio settimana prossima, pare dover ragionare in fretta anche su un'altra allettante offerta.