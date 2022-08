L'ingresso di Carney Chukwuemeka, prelevato dall'Aston Villa, non sbarra le porte del Chelsea a Cesare Casadei, come si è pensato nelle ultime ore. Secondo il quotidiano britannico Evening Standard, infatti, il club di Stamford Bridge ambisce addirittura al doppio colpo e vuole insistere nel fare pressing sull'Inter per strappargli il giovane talento romagnolo. Todd Boehly e la Clearlake Capital, i proprietari della società, hanno intenzione di varare un progetto basato sui giovani e Casadei, valutato 20 milioni di sterline, ne rappresenterebbe uno dei cardini nell'immediato.