Più passa il tempo e più spuntano nuove pretendenti per Lautaro Martinez, capitano dell'Inter che sta trascinando la squadra di Inzaghi a suon di gol e prestazioni da top player. L'ultimo club ad essere accostato al Toro è il Paris Saint-Germain, che al termine della stagione dirà addio a Kylian Mbappé (nelle ultime ore il francese ha confermato ai parigini che andrà via a costo zero al termine della stagione).

Come riportano i colleghi di Fox Sports Argentina, infatti, il PSG aveva preso contatti con l'agente dell'attaccante, Alejandro Camano (che è anche il procuratore dell'ex nerazzurro Achraf Hakimi) per un potenziale trasferimento quest'estate. C'è però un problema: "Lautaro ama la sua vita a Milano ed è in trattative per un prolungamento del contratto", confermano dall'Argentina. Un'ulteriore conferma dell'amore di Lautaro per il nerazzurro, come ribadito a più riprese dal diretto interessato anche pubblicamente.

