Qualche giorno fa Simone Inzaghi, a domanda diretta sull'assenza di un vice Marcelo Brozovic in rosa, disse che la dirigenza lo avrebbe trovato in estate. Infatti sono diversi i profili valutati, l'intenzione è puntare su un giovane al quale il croato possa 'insegnare' il mestiere. Tra i centrocampisti visionati negli ultimi tempi figura anche Jerdy Schouten, classe '97, uno dei punti di riferimento del Bologna. Osservatori nerazzurri lo hanno visionato dal vivo nelle partite al Dall'Ara contro Sampdoria e Udinese, mentre tutta la dirigenza ha suo malgrado apprezzato le sue qualità nel match perso dai nerazzurri a fine aprile. Il ragazzo piace eccome, ma come prevedibile la sua valutazione è alta: 15 milioni di euro. Troppi per le finanze del club e per un giocatore che trascorrerà molto tempo in panchina a guardare Brozovic dettare i ritmi del gioco con la consueta maestria. Da registrare comunque il forte interesse dell'Inter nei confronti di Schouten, che incarna perfettamente il profilo cercato per la prossima stagione.