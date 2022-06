Da un cileno all’altro. Se la trattativa che porterebbe Arturo Vidal al Flamengo sembra essersi imbarcata in qualche intoppo di troppo, come trapela dalle ultime notizie dal Brasile, intoppo che non cambia comunque le sorti del preannunciato addio del Guerriero all’Inter, diversa è la situazione che riguarda il connazionale Alexis Sanchez. Il Niño sogna la Spagna, sua meta preferita per il post-Inter, club dal quale anche lui è destinato a separarsi ma con uno scenario diverso dal compagno di squadra e di Nazionale. Al netto di desideri e auspici dell’ex United, a bussare alla porta di Felicevich, stesso agente di Vidal tra le altre cose, sono club asiatici provenienti da Emirati, Arabia Saudita, Giappone ai quali si aggiunge un apprezzamento dalla Turchia, nella fattispecie dal Galatasaray. Se le prime tre destinazioni elencate sono già state depennate dalla lista delle opzioni ‘accettabili’ dal 7 nerazzurro, come vi abbiamo già più volte raccontato, differente è il discorso legato al Cimbom. I turchi hanno mostrato più di un semplice interesse nei confronti di Alexis al quale hanno già avanzato una bozza di proposta di contratto biennale sul quale il cileno potrebbe riflettere. Con la Liga in testa e la permanenza in Europa nel cuore, Sanchez sarà in qualche modo ‘costretto’ a pensare alla proposta del club di Istanbul, con il quale è previsto un incontro nelle prossime due settimane.