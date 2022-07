Molto probabilmente questa potrebbe essere una settimana cruciale per definire il futuro di Andrea Pinamonti, che è sì stato convocato per il raduno dell'Inter ma sa già che nella nuova stagione vestirà un'altra maglia. L'ultima novità emersa mediaticamente è l'interesse addirittura del Paris Saint-Germain nei suoi confronti. Il club francese sta sistemando più di un reparto, compreso quello offensivo in cui Mauro Icardi è destinato all'addio e Neymar rimane in bilico. Proprio per questa ragione l'entourage di Pinagol lo ha proposto al direttore sportivo Luis Campos. La realtà dei fatti però è che il classe '99 di Cles è molto più indirizzato verso Bergamo, dove l'Atalanta ha già trovato l'accordo con lui ma sta lavorando a quello con l'Inter, ancora distante.