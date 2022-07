Ci sono novità sul fronte Andrea Pinamonti. Un'ora fa ci sono stati dei positivi contatti telefonici tra i rappresentanti dell'attaccante classe '99 e la Salernitana, ma il ragazzo ha temporeggiato prendendo tempo. Aspetta l'Atalanta, che è la sua prima scelta, o il Sassuolo: in quest'ordine. La dirigenza granata ha imposto una deadline al giocatore, decidendo d'aspettarlo fino al termine della settimana, dopodiché virerà con decisione su Piatek. Secondo quanto appurato da FcInterNews, l'Atalanta, dal canto suo, ha chiesto a Pinamonti d'attendere. Nel frattempo Carnevali si sta muovendo per l'attaccante del Pisa Lorenzo Lucca, poiché ha capito la volontà di Pinamonti. Fase di riflessione in corso, ma la preferenza è chiara.