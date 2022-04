L'addio improvviso di Romelu Lukaku la scorsa estate ha sì impoverito la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, ma ha dato parecchio ossigeno alle casse dell'Inter. Che, grazie a quella cospicua entrata, ha potuto fiondarsi su Denzel Dumfries per sostituire Achraf Hakimi. L'olandese era infatti la prima scelta per la fascia destra, ma la dirigenza nerazzurra non aveva il budget necessario per accontentare il PSV Eindhoven, disposto a vedere per una quindicina di milioni il suo ormai ex capitano.