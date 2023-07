In attesa di capire se il Manchester United farà la proposta giusta e André Onana lascerà l'Inter, il casting dei portieri continua a guadagnare i riflettori in casa Inter. Ad oggi in prima fila ci sono altri estremi difensori come Anatolij Trubin e Georgi Mamardashvili, ma occhio alla rapida ascesa di Marco Carnesecchi, reduce dallo sfortunato Europeo U21 in cui, nonostante il risultato di squadra, così come a Cremona nell'ultima stagione ha dimostrato di essere un ottimo prospetto. Classe 2000, il portiere di proprietà dell'Atalanta è stato caldeggiato a Beppe Marotta e Piero Ausilio dall'amico Ariedo Braida, che ha potuto constatarne la bravura guardandolo all'opera nella Cremonese.

Suggerimento che ha colto nel segno al punto da spingere i nerazzurri ad aumentare il livello di attenzione sul 23enne di Rimini. Per il quale potrebbe bastare una cifra di 20 milioni o giù di lì (la scorsa estate i bergamaschi ne chiedevano 12), visto che Gian Piero Gasperini preferirebbe un profilo esperto tra i pali. Tutto in divenire, ma se e quando dall'Inghilterra arriverà il via libera per Onana allora lo stesso Carnesecchi sarà un serio candidato per la porta dell'Inter.

