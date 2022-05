Il sì all'Inter è totale e convinto, fosse per Henrikh Mkhitaryan sarebbe già a Milano a cercare casa. Ma nonostante l'intesa raggiunta ormai da giorni con la dirigenza nerazzurra per un biennale da 3,5 milioni a stagione, il classe '89 ha deciso, per riconoscenza, di dare alla Roma la possibilità di rilanciare. In particolare ha voluto assecondare José Mourinho, che non vuole perderlo e gli ha promesso una nuova offerta che però, al momento, ancora non è arrivata.