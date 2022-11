La scorsa estate, proprio allo scadere della sessione di mercato, il Bayer Leverkusen provò il blitz per strappare Robin Gosens all'Inter. Ma l'offerta messa sul tavolo non era sufficientemente attraente per la dirigenza nerazzurra (prestito senza obbligo di riscatto) e il possibile affare sfumò. Nel frattempo il minutaggio dell'esterno ex Atalanta si è sempre mantenuto basso, così come le prestazioni non hanno entusiasmato l'ambiente. Anche ieri contro il Bayern Monaco Gosens sembrava lontano parente del robot infaticabile visto a Bergamo. Per questa ragione già a gennaio potrebbe riaprirsi la porta d'uscita per lui, che già oggi teme di perdere il posto in Nazionale al Mondiale e vorrebbe godere di maggior fiducia. Proprio il Bayer potrebbe tornare alla carica, ma ultimamente anche l'Everton, alla ricerca di un terzino sinistro, ha bussato alla porta dell'agente. Il quale in questi giorni è in Germania (ha assistito a Bayern Monaco-Inter) per parlare sia con il Leverkusen sia con altri club tedeschi potenzialmente interessati. Per adesso è una raccolta di informazioni, ma può essere il preludio a una separazione qualora in viale della Liberazione arrivasse la proposta giusta. Che potrebbe essere sì un prestito (oneroso), ma con obbligo di riscatto.