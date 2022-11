Conclusa in anticipo l'esperienza all'Anderlecht, con un ritorno repentino in Italia, per Sebastiano Esposito è tempo di riflessioni. L'attaccante classe 2002 è infatti alla ricerca di una nuova destinazione, presumibilmente in Italia e in tal senso si sta già muovendo il suo nuovo agente, Mario Giuffredi, che non perde occasione per tesserne le lodi e aprire a nuovi possibili orizzonti. Finora la carriera di Seba non è riuscita a decollare. Tanti prestiti, tra Italia, Svizzera e Belgio, mai l'idea di rimanere o di essere riscattato da parte del suo club del momento. L'enfant prodige nerazzurro ha imboccato una strada che storicamente non porta da nessuna parte e ha bisogno di essere indirizzato nel posto giusto. Ne è consapevole la dirigenza nerazzurra, che non vuole dilapidare quello che è tutt'oggi un asset ma al contempo non è entusiasta della piega che ha preso la carriera della punta di Castellammare di Stabia.