Mentre si prepara a sfidare il Milan in Supercoppa, ancora titolare, Edin Dzeko resta al centro di una trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Da questo punto di vista l'intenzione del club è offrirgli un nuovo accordo a cifre ridotte, e anche il bosniaco rimarrebbe volentieri a Milano dove si sente apprezzato e si trova bene.

Filtra dunque grande ottimismo in vista di una fumata bianca, ma in Viale della Liberazione non dovranno giocare troppo al ribasso (attualmente Dzeko guadagna 5 milioni netti più uno di bonus) perché il Cigno di Sarajevo, nonostante sia prossimo alle 37 primavere, ha ancora mercato a livello internazionale.