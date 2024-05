Sono giornate di lavoro frenetico tra Suning e Pimco per provare ad arrivare a un accordo prima della scadenza del 20 maggio, data entro la quale la controllante dell'Inter deve restituire il prestito da 275 milioni (più gli interessi) a Oaktree, pena la perdita delle quote del club nerazzurro. L'accordo per il nuovo finanziamento da 435 milioni di euro va trovato entro domani. Secondo Tuttosport, nonostante le difficoltà, si dovrebbe arrivare a una conclusione positiva e Grand Tower Sarl (la controllante appunto) dovrebbe ricevere la cifra per liquidare Oaktree e mettere qualcos'altro in cassa.

Successivamente Suning cercherà un nuovo compratore per una cifra attorno a 1,3 miliardi, grazie all'aiuto di Raine Group e Goldman Sachs, che da tempo lavorano al dossier. Pimco sta cercando di spuntare le condizioni migliori possibili riguardo agli interessi maturati, che sarebbero congelati al 12% (la stessa proposta dell'accordo attuale con Oaktree) per i prossimi dodici mesi e poi salirebbero sensibilmente.

C'è da dire che il club continua a produrre debiti, ma i bilanci sono in netto miglioramento e le prospettive sono (grazie all'accordo con Betsson e ai premi per Mondiale per club e Champions League) di andare a crescere ulteriormente. Sempre tenendo conto il dossier sul nuovo stadio.