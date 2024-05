Anche SkySport aggiorna circa lo sprint finale tra Zhang e Pimco per raggiungere un accordo sul prestito da circa 430 milioni che significherebbe una grande boccata d'ossigeno per Suning.

"La proprietà nerazzurra ha fiducia di definire in fretta gli ultimi dettagli per dare nuova stabilità economica al club - si legge sul sito di Sky -. Ancora non c’è stata la fumata bianca perché mancano le firme e contestualmente il comunicato ufficiale e sarà una lotta contro il tempo con gli studi legali al lavoro per trovare l’accordo definitivo tra Suning e Pimco, l’azienda statunitense specializzata nella gestione degli investimenti e titoli a reddito fisso. Il 20 maggio è infatti la data nella quale andrà ripagato al fondo di private equity Oaktree, che ha in pegno le quote di maggioranza del club nerazzurro, il prestito di 380 milioni interessi compresi, contratto 3 anni fa. Di fatto verrebbe solo spostato il prestito nell’accordo con il nuovo partner statunitense con un nuovo finanziamento triennale da 420/430 milioni che verrebbe accordato alla Grand Tower Sarl, holding con sede in Lussemburgo, che detiene il controllo dell’Inter".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!