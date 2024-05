Dopo la partita contro la Juventus, in casa Bologna andrà in scena l'attesissimo summit tra Joey Saputo e Thiago Motta per capire la strada da intraprendere per il futuro. La presenza del tecnico sulla panchina rossoblu per la prossima stagione appare in bilico, e sulla Gazzetta dello Sport si parla di un nome individuato come possibile sostituto: è quello di Maurizio Sarri, reduce dall'esperienza con la Lazio. Sarri che quest'oggi, nel corso del suo intervento ad un evento organizzato a Figline Valdarno, ha fatto capire di voler ancora coprire per poco questo ruolo: "Fra due o tre anni, quando deciderò di smettere, avrò tutta l'intenzione di non fare più niente, se non dare una mano alle persone che se lo meritano".

Ma come sarebbe il Bologna col 4-3-3 di Sarri? Rispetto a quanto avviene con Motta, i terzini avrebbero meno slancio, con una difesa che sarebbe più limitata alla fase di impostazione, senza sovrapposizioni eccessive da parte dei laterali. Uno dei possibili nuovi interpreti può essere Robin Gosens: l'ex Inter è un giocatore conosciuto e soprattutto molto apprezzato sia da Sarri che dal ds felsineo Giovanni Sartori.