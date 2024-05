Lo scontro totale tra FIFPRO e la FIFA sulla disputa del Mundial de Clubes 2025, con il sindacato globale dei giocatori e la World Leagues Association (WLA) che hanno minacciato un'azione legale se non avessero rivisto i loro piani, trova oggi spazio anche a Roma. Durante il convegno 'Sport Human Factor - L'incidenza del fattore umano sulla prestazione sportiva dell’atleta e sulla performance del club', il presidente dell'AIC Umberto Calcagno è tornato così sull'argomento: "Aver sottoscritto il documento della FIFPRO con le altre Leghe fa capire che il nostro mondo sta facendo un salto - le parole raccolte da FcInterNews.it -. Non deve esserci una contrapposizione tra gli interessi economici e la salute dei giocatori. Oggi non è più una questione sindacale: preservare la salute fisica e mentale di chi crea lo spettacolo vuol dire anche preservare gli aspetti economici".