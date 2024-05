Continua il clima festoso in casa Inter, con l'euforia per lo scudetto che non si esaurisce mai. Domenica, al Meazza, altra occasione per fare festa tra la consegna della coppa e il concerto post-partita.

Con la Lazio - come riferisce la Gazzetta dello Sport - riecco tutti i big. Dentro dall'inizio la Thu-La e non solo: dopo due turni dovrebbe essere riconnessa la coppia gol e in mezzo il centrocampista di titolarissimi che ha riposato nelle due trasferte contro Sassuolo e Frosinone con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.

L'intenzione è quella di onorare fino al termine la stagione, specialmente davanti al proprio pubblico festante.

