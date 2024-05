Adrian Bernabé, fantasista che ha trascinato il Parma in A, ha parlato a Cronache di Spogliatoio tornando anche sulla sfida all'Inter dell'anno scorso: "Non vedo l’ora di giocarci con il Parma. A San Siro l’anno scorso contro l’Inter in Coppa Italia abbiamo sfiorato l’impresa. Se devo scegliere uno stadio dove vorrei giocare dico l’Olimpico di Roma".

Quello che mi ha stupito di più al City? "Cancelo, aveva una qualità incredibile, ma anche David Silva: il primo anno passavo il tempo a guardare ciò che faceva in campo e cercavo di replicarlo. Lui poteva essere un calciatore a cui magari assomigliavo un po’, anche per i capelli", conclude Bernabé.