Con l’esonero di Walter Mazzarri e la retrocessione in Serie B del Cagliari, è stato di fatto certificato l’addio di Henrique Dalbert agli isolani. Troppi i 7 milioni di euro per il riscatto del giocatore, per un ingaggio fuori dai parametri dalle serie cadetta. Ecco quindi che il laterale tornerà all’Inter. E con un solo anno di contratto, si dovrà capire il futuro del brasiliano. A tal proposito a metà giugno l’entourage del sudamericano sarà a Milano per incontrare i vertici nerazzurri e discutere di quel che sarà del proprio assistito.

Ovviamente si cercheranno acquirenti per il calciatore (che pesa a bilancio circa 5 milioni di euro) e non sarà possibile (a meno di un improbabile rinnovo) cedere di nuovo in prestito l’ex Nizza, poiché ovviamente non sarebbe una formula proficua per l’Inter (che magari dovrebbe pure pagare lo stipendio dell’atleta) dato che a fine 2023 l’intesa con la Beneamata espierà in via definitiva.

Acquista QUI i prodotti originali Inter